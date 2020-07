Billie Eilish annuncia il nuovo singolo My Future, che uscirà la prossima settimana

Billie Eilish vuole chiudere il mese con una speciale sorpresa estiva per i suoi fan.

La nostra beniamina “Debuttante dell’anno 2018” ha annunciato che pubblicherà un nuovo singolo chiamato “my future” la prossima settimana il 31 luglio. La traccia segna la sua prima nuova musica da “No Time to Die“, la sua colonna sonora di James Bond di febbraio, che in qualche modo sembra una vita fa.

Non è chiaro se “my future” sia una versione autonoma o presa da un progetto più ampio. Non ci sono voci in merito ad un nuovo disco, il seguito dell’album di debutto WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, ma di sicuro la diociottenne pop star non è inattiva. Lei e suo padre hanno recentemente lanciato il loro programma radiofonico su Apple Music ed Eilish ha eseguito un concerto in stile quarantena da casa con l’assistenza del fratello maggiore FINNEAS. Ha anche rilasciato interviste su questioni sociali come la piaga del body shaming e si dice che faccia parte del nuovo podcast di Office ospitato dallo stesso Kevin Malone.

Inoltre, per iniziare l’anno, Billie ha dominato i Grammy 2020, spazzando tutte le categorie di General Field: Song of the Year, Best New Artist, Record of the Year e Album of the Year. È la più giovane e prima artista femminile a vincere tutti e quattro in una notte e solo la seconda artista a farlo. Christopher Cross lo fece nel 1981, mentre Adele vinse tutti e quattro in diversi anni.

Photo credits copertina: Luigi Rizzo

