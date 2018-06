Billy Idol, cancellato il concerto di Padova di domani sera

Il concerto di Billy Idol, che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Padova, è stato cancellato.

La notizia è stata diffusa dal promoter locale Zed Live, tramite la propria pagina Facebook, che ha spiegato che il cantante è ancora vittima in questi giorni di un abbassamento di voce. Nonostante le cure, che proseguono da un paio di giorni e che già lo hanno visto annullare una tappa del tour in Germania, i problemi canori persistono, costringendo l’artista ad annullare la serata. Il tour europeo durerà per tutto il mese di luglio e, al momento, non risultano cancellate altre date.

Al momento non sono ancora stati diffusi dettagli sui rimborsi, che verranno ufficializzati nelle prossime ore.

