Billy Idol tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Billy Idol tornerà in Italia per un’unica data il prossimo anno, esattamente il 28 giugno 2018 all’Arena Live di Padova. Oltre allo show italiano, il nuovo tour di William Michael Albert Broads (questo il vero nome del cantante britannico) includerà un’esibizione alla O2 Academy Brixton di Londra sabato 23 giugno e diverse partecipazioni a prestigiosi festival europei open air.

L’ultima fatica discografica di Billy Idol, Kings & Queens of the Underground, risale al 2014, anno in cui è partita l’annessa tournée promozionale, che ha toccato il nostro Paese per ben tre tappe (il 23 novembre 2014 a Milano, il 10 luglio 2015 al Lucca Summer Festival e l’11 luglio 2015 al Brescia Summer Festival).

Billy Idol tour 2018

Giovedì 28 giugno – Arena Live di Padova (esterno Gran Teatro Geox)

Biglietti disponibili su circuito Ticketone a partire da sabato 16 novembre.

