Björk ha annunciato un’unica data italiana per il prossimo anno. L’artista islandese infatti porterà il suo “Utopia Tour” a Roma nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla mercoledì 13 giugno 2018.

L’ultima fatica della cantautrice di Reykjavík si intitola appunta “Utopia” ed è stato pubblicato lo scorso 24 novembre. Il disco è stato prodotto da Björk ed Arca (noto produttore venezuelano), con cui l’artista aveva già collaborato per il precedente “Vulnicura”. In una recente intervista a Pitchfork, Björk ha dichiarato che la gestazione di “Utopia” è stata particolarmente travagliata: “L’ultimo album potremmo in qualche modo definirlo “inferno”. È stato come divorziare! Così adesso stiamo creando il paradiso. L’utopia“.

Björk tour 2018

Mercoledì 13 giugno 2018 – Terme di Caracalla (Roma)

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.30 del 15 dicembre 2017.

