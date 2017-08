Black Country Communion, il video del singolo Collide

È uscito lo scorso 2 agosto il video di “Collide”, primo singolo estratto dal nuovo album dei Black Country Communion, intitolato “BCCIV”, disponibile da venerdì 22 settembre in tutti i negozi di dischi e in digital download.

“BCCIV” è il quarto lavoro in studio della super band composta Glenn Hughes (Deep Purple, Trapeze), Jason Bonham (Led Zeppelin, Foreigner), Derek Sherinian (Dream Theater, Alice Cooper, Billy Idol) e Joe Bonamassa, e segna il ritorno della formazione a quattro anni di silenzio da “Afterglow”. Proprio come il precedente full-length, “BCCIV” è prodotto da Kevin Shirley, figura storica che vanta collaborazioni con Led Zeppelin, Iron Maiden, Aerosmith, Journey e The Black Crowes.

Come dichiarato da Glenn Hughes, “abbiamo avuto solo quattro mesi per registrare il nostro nuovo album, e penso che i risultati parlino da soli. Tutti noi volevamo che “BCCIV” spiccasse sui nostri lavori precedenti, senza dover per forza ripetere quanto detto e scritto in passato. “BCCIV” ha un suono molto più pesante e massiccio rispetto alle altre tre release, è ricco di riff. Voglio che il nuovo disco vi scuota l’anima nel vero senso della parola“.

BCCIV – La copertina

BCCIV – La tracklist

1 Collide

2 Over My Head

3 The Last Song For My Resting Place

4 Sway

5 The Cove

6 The Crow

7 Wanderlust

8 Love Remains

9 Awake

10 When The Morning Comes

11 With You I Go*

* bonus track on vinyl only

Comments

comments