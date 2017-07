Black Stone Cherry, in uscita a settembre il nuovo EP Black To Blues

Uscirà il prossimo 29 settembre il nuovo EP dei Black Stone Cherry, “Black To Blues”. Come suggerisce il titolo stesso, le sei canzoni che compongono il lavoro sono un vero e proprio omaggio a quei classici del blues che hanno contribuito a forgiare i musicisti del Kentucky.

Dopo cinque full-length di successo, incluso l’ultimo fortunato disco del 2016, “Kentucky“, numerosi live in tutto il mondo, sia da headliner che in compagnia di nomi del calibro di Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Alter Bridge e Shinedown, i Black Stone Cherry sono pronti per onorare le loro radici blues. Come dichiarato dal frontman Chris Robertson, “un momento cruciale nella mia carriera è stato realizzare che tutto il rock che amo ha origine dal blues. Il blues è una musica onesta, quando lo ascolti riesci a immedesimarti alla perfezione nelle disavventure di chi canta. Diffondendo questa musica, ci auguriamo di far apprezzare il blues a una nuova generazione di ascoltatori“.

“Black To Blues” include le cover di pezzi da novanta del blues di ispirazione elettrica, ovvero Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Freddie King, e Albert King, rilette secondo la sensibilità tipica dei Black Stone Cherry, che sicuramente faranno tesoro dell’insegnamento di questi grandi maestri per le loro prossime produzioni.

“Black To Blues” – La copertina

“Black To Blues” – La tracklist

1. Built For Comfort

2. Champagne & Reefer

3. Palace Of The King

4. Hoochie Coochie Man

5. Born Under A Bad Sign

6. I Want To Be Loved

