Black Stone Cherry, il video del nuovo singolo Cheaper To Drink Alone

Freschissimo di pubblicazione, è uscito il nuovo singolo dei Black Stone Cherry: “Cheaper To Drink Alone“, accompagnato dal video ufficiale. Il videoclip, diretto da Blake Judd, vede i membri della band calarsi nei vari personaggi di una serata di “speed dating”, accompagnati dai colleghi Lzzy Hale e Joe Hottinger degli Halestorm e dai comici Ron White e Alex Reymundo.

“Per la prima volta siamo usciti dalla nostra zona di conforto, solo per ritrovarci ancor più all’interno di essa. È divertente, leggero, rock’n’roll. Mostra il lato quotidiano della band, il nostro amore per l’umorismo ridicolo e il nostro non prenderci troppo sul serio. Speriamo sia divertente per voi come lo è stato per noi realizzarlo!”

“Cheaper To Drink Alone” è il più recente singolo tratto da “Kentucky”, album pubblicato lo scorso aprile che ha visto i membri della band tornare metaforicamente a casa, verso un sound southern rock. “Ma questo non è un album che viene dai prati bensì dalle miniere, come hanno detto i nostri quattro: non ci si può adagiare su temi e note accoglienti, che subito la produzione di David Barrick ci ricorda che questo è un disco rock dove anche violini ottoni e chitarre acustiche si piegano alla natura dura di un lavoro che suona spesso immediato, e che in quindici tracce è capace di sferrare colpi allo stomaco anche quando sono telefonati.” (Qui la recensione)

