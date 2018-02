Black Stone Cherry, in uscita ad aprile il nuovo album Family Tree

Uscirà il prossimo 20 aprile “Family Tree“, il sesto album dei Black Stone Cherry. Il successore di “Kentucky” (2016) è stato prodotto dalla band stessa e registrato presso gli studi Barrick Recording di Glasgow.

I tredici brani che compongono l’ultima fatica dei rocker del Kentucky, oltre a presentare il consueto e fortunato mix di southern rock, blues, country e gospel, vantano inoltre un paio di special guest di eccezione. Infatti, nei cori di “You Got The Blues” appare il figlio di soli cinque anni del vocalist Chris Robertson, mentre nel brano “Dancing In The Rain” è presente Warren Haynes, cantante dei Gov’t Mule.

Family Tree – La copertina

Family Tree – La tracklist

1. Bad Habit

2. Burnin’

3. New Kinda Feelin

4. Carry Me On Down The Road

5. My Last Breath

6. Southern Fried Friday Night

7. Dancin’ In The Rain (feat. Warren Haynes)

8. Ain’t Nobody

9. James Brown

10. You Got The Blues

11. I Need A Woman

12. Get Me Over You

13. Family Tree

