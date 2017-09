The Bloody Beetroots tour 2017, un concerto a Milano a dicembre

Unica data italiana per Sir Bob Cornelius Rifo, che tornerà a calcare i palchi nostrani con il suo progetto The Bloody Beetroots venerdì 15 dicembre 2017 al Fabrique di Milano. Durante lo show meneghino l’artista proporrà, tra gli altri, brani più recenti contenuti in “The Great Electronic Swindle”, in uscita il prossimo 20 ottobre.

La nuova fatica di Rifo è molto attesa non solo perché arriva a ben quattro anni di distanza dal fortunato “HIDE“, ma anche per i featuring di classe che il Nostro, come da tradizione consolidata, ha scelto per alcuni pezzi. Ad esempio, per il singolo “Pirates, Punks & Politics”, Rifo ha voluto Perry Farrell dei Jane’s Addiction, affiancandogli il batterista Tommy Lee (con cui ha già collaborato in passato), ma nel disco appaiono anche membri dei Gallows, Anders Friden degli In Flames, Deap Vally e i Jet, che si sono riuniti per la prima registrazione in sette anni per il singolo “My Name Is Thunder”.

Il My Name Is Thunder live tour avrà inizio da San Diego, in California, il prossimo 27 ottobre per poi proseguire in Stati Uniti, Canada ed Europa.

The Bloody Beetroots tour 2017

Venerdì 15 Dicembre 2017

Milano, Fabrique – via Gaudenzio Fantoli, 9

Inizio concerti h. 21.00

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

