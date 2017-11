Blue Man Group, dall’8 novembre per la prima volta in Italia

Blue Man Group arriva per la prima volta in Italia. Lo spettacolo di mimo e musica, tra i più colorati e coinvolgenti al mondo, sarà dall’8 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi proseguire la tournée, dal 22 novembre, al Teatro Politeama Rossetti di Trieste.

Vero e proprio emblema della performance art, lo show, nato oltre venticinque anni fa a New York dall’idea di tre amici freschi di college, Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink, mescola con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore.

Novanta minuti di puro intrattenimento, in cui i Blue Man, celebrano la vita e l’interazione tra persone, comunicando solo tramite gesti e musica e portando in scena la rappresentazione visiva della meraviglia e dell’innocenza, proprie dello sguardo spalancato sul mondo del loro omonimo personaggio.

Accompagnati da una band e da strumenti musicali unici, come l’imponente PVC, il Drumbone e le spettacolari Paint Drums, che inondano di colore palco, attori e spettatori (almeno quelli della “splash zone” delle prime file, che riceveranno in regalo un apposito poncho impermeabile), i tre artisti blue trasformeranno il teatro in un contenitore di gioia e condivisione.

“Forse perché siamo sempre stati interessati a esplorare il nostro bisogno collettivo d’interazione umana, il nostro Blue Man è riuscito e riesce ancora parlare a tante persone di tutte le età, culture, nazionalità. Crediamo che il messaggio universale di Blue Man, fatto di esuberanza e di festa euforica, in fondo, sia dentro ognuno di noi”, racconta Phil Stanton, a proposito di uno show che ha sempre combattuto contro l’isolamento dell’essere umano e che dal luglio 2017 è entrato a far parte della famiglia del Cirque Du Soleil.

Info e biglietti disponibili su TicketOne. È, inoltre, attiva una speciale promozione riservata agli studenti universitari e alle famiglie, valida per tutte le date e tutti i settori. È possibile acquistare la Promo Family sul sito di TicketOne, mentre è disponibile presso il Teatro Dal Verme e il Teatro degli Arcimboldi di Milano la speciale promozione per gli studenti universitari, con biglietti al prezzo di 20 euro.

Blue Man Group Tour 2017:

Dall’8 al 19 novembre – Milano – Teatro degli Arcimboldi

Biglietti da € 33 a € 60;

Dal 22 al 26 novembre – Trieste – Teatro Politeama Rossetti

Biglietti da € 28 a € 72.

