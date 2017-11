Bob Dylan tornerà in Italia il prossimo anno per ben sei concerti. Il cantautore e Premio Nobel per la Letteratura 2016 infatti si esibirà a Roma all’Auditorium Parco della Musica il 3, 4 e 5 aprile 2018, il 7 aprile al MandelaForum di Firenze, l’8 aprile al Palabam di Mantova e il 9 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano.

A tre anni di distanza dall’ultimo tour italiano quindi, e per la prima volta dopo il conferimento del Premio Nobel, Dylan calcherà nuovamente i palchi nostrani portando in scena i suoi maggiori successi. L’ultima uscita discografica dell’artista si intitola “Triplicate“, 38esimo album in studio pubblicato nel marzo 2017. Si tratta di un triplo disco di cover del repertorio tradizionale americano. I tre dischi che compongono “Triplicate” si chiamano rispettivamente: “Til The Sun Goes Down”, “Devil Dolls” e “Comin’ Home Late”.

Bob Dylan tour 2018, le date dei concerti

3, 4, 5 aprile 2018

Auditorium Parco della Musica – Sala S.Cecilia, Roma

7 aprile 2018

MandelaForum, Firenze

8 aprile 2018

Palabam, Mantova

9 aprile 2018

Teatro degli Arcimboldi, Milano

Biglietti disponibili da venerdì 10 novembre, a partire dalle ore 11:00, sul circuito TicketOne.

