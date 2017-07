Bob Marley, nuove edizioni di Exodus per festeggiare i 40 anni

“Exodus“, uno dei capolavori di Bob Marley, compie quest’anno quarant’anni: per festeggiare l’album sarà ristampato in nuove edizioni deluxe. La riedizione sarà disponibile in quattro formati, e vedrà la luce a giugno: il lavoro su questi brani, che secondo il Time formano il “Miglior Album del Ventesimo secolo“, è stato in parte curato dal figlio di Marley, Ziggy.

Le uscite saranno divise tra il 2 e il 30 giugno: il 2 uscirà “Exodus 40 – The Movement Continues” (la rivisitazione di Ziggy basata sulle ritrovate sessioni di registrazione originali), più l’album originale, disponibile anche in vinile dorato, e la versione dal vivo “Exodus Live” (registrato al Rainbow Theater di Londra), contenuta in una confezione da tre CD (anche in digitale).

Il 30 sarà pubblicata l’edizione super deluxe composta da 4 LP e 2 vinili 7″, contenente l’album originale, “Exodus 40 – The Movement Continues”, “Exodus Live”, Punky Reggae Party LP con un mix inedito di “Keep On Moving” e 2 vinili 7” con “Waiting in Vain” b/w “Roots” e “Smile Jamaica (Part One)”, b/w “Smile Jamaica (Part Two).

Nono lavoro della discografia di Bob Marley & The Wailers, “Exodus” fu pubblicato originariamente il 3 giugno del ’77, a soli sei mesi da un attentato alla vita dell’artista che lo costrinse a scappare in Inghilterra: l’album fu infatti registrato in parte a Londra.

“Nonostante parte del disco sia stata registrata a Londra, è questa l’opera maggiormente legata alle radici giamaicane di Marley, quella in cui vibra con più intensità la spiritualità (ma anche gli aspetti terreni) del popolo di quell’isola. “Exodus“, anzi, rappresenta al meglio l’anima scissa di Bob, tanto che il primo lato del vinile è totalmente imperniato di misticismo rastafariano” (Da Storia della Musica, “Exodus”)

