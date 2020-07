Bob Mould, il nuovo album Blue Hearts esce il 25 settembre

Non usa mezzi termini Bob Mould per il suo nuovo album “Blue Hearts”, la cui uscita è attesa per il prossimo 25 settembre 2020 per Merge Records. Il musicista statunitense, ex membro degli Husker Du e famoso per i suoi trascorsi nei Sugar (fu tra gli autori del seminale “Copper Blue”), con la sua ultima fatica critica in maniera feroce la società americana e alcuni dei suoi membri, come ad esempio il Presidente Trump.

Il sentimento di rivalsa di un uomo arriva come risposta al precedente “Sunshine Rock” ed è ben riassunta dai primi due singoli estratti, la rabbiosa “American Crisis” e la più recente “Forecast Of Rain”, nella quale viene puntato il dito anche contro la Chiesa, pur mantenendo una sorta di stima per i credenti. Gay dichiarato da molti anni, sin dagli esordi negli anni Ottanta, Mould ha affermato che la classe dirigente globale sembra felice di vedere che una pandemia come COVID-19 stia per uccidere un’intera generazione, sia dal punto di vista fisico che da quello morale.

Di “Blue Hearts” sono noti pochi dettagli, se non che sarà uno degli album con l’approccio più attivista della recente discografia di Bob Mould.

Dopo i video di “American Crisis” e “Forecast Of Rain”, la tracklist del nuovo album.

Bob Mould, la tracklist di “Blue Hearts”

1. Heart on My Sleeve

2. Next Generation

3. American Crisis

4. Fireball

5. Forecast of Rain

6. When You Left

7. Siberian Butterfly

8. Everyth!ng to You

9. Racing to the End

10.Baby Needs a Cookie

11.Little Pieces

12.Leather Dreams

13.Password to My Soul

14.The Ocean

