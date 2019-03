Bologna Sonic Park 2019, la lineup del festival

Si terrà dal 27 giugno al 19 luglio 2019 Bologna Sonic Park, la rassegna che nasce come fratello del Stupinigi Sonic Park torinese e che si terrà presso l’Arena Joe Strummer Parco Nord di Bologna, che tornerà ad ospitare eventi dopo cinque anni di pausa. Una lineup che spazierà dal rock all’hip hop, passando per il metal e il ritorno in Italia dei Weezer dopo anni di assenza, non dimenticando il mercato italiano che sarà ben rappresentato anche dalla prima edizione di Indimenticabile, la rassegna indie che celebra la nuova musica nazionale, e dall’unico concerto per il 2019 degli Afterhours.

Come illustrato oggi nella rassegna stampa tenutasi presso il Comune di Bologna, Bologna Sonic Park sarà un evento che avrà delle conformazioni diverse dell’area di serata in serata e che, anche alla luce delle recenti normative approvate in Europa, saranno eliminate le plastiche monouso a favore di materiali compostabili.

Di seguito la lineup del festival:

Giovedì 27 giugno, ore 13.30

Slipknot (unica data italiana)

+ Amon Amarth, Testament, Corrosion of Conformity, Lacuna Coil, Eluveitie

Biglietti da 65 euro + dp

Venerdì 28 giugno, ore 21

Salmo “Playlist Summer Tour”

Biglietti a 30 euro + dp

Sabato 29 giugno, ore 21

J-Ax + Articolo 31 “25 anni”

Biglietti a 30 euro + dp

Venerdì 5 luglio, ore 20

Skunk Anansie “25Live@25”

Biglietti a 35 euro + dp

Domenica 7 luglio, ore 20

Weezer “The Black Album” (unica data italiana)

Biglietti a 40 euro + dp

Martedì 9 luglio, ore 20

Subsonica “8 Tour”

Biglietti a 25 euro + dp

Mercoledì 10 luglio, ore 20

Greta Van Fleet “March of the peaceful army” (unica data italiana)

Biglietti a 40 euro + dp

Indimenticabile Festival

venerdì 12 luglio – Gazzelle, Eugenio in Via Di Gioia, Postino + molti altri TBA

sabato 13 luglio – Gemitaiz, Ghemon, Masamasa + molti altri TBA

Biglietti a 35 euro + dp, abbonamento per le due giornate a 60 euro + dp

Giovedì 18 luglio, ore 20

Afterhours (unico concerto 2019)

Biglietti da 25 euro + dp

Venerdì 19 luglio, ore 20

Bring Me The Horizon “First love world tour” (unica data italiana)

Biglietti da 40 euro + dp

