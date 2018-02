Bon Jovi, ritorna il meeting dei fan italiani il 10 marzo 2018

Ancora una volta i ragazzi del Bon Jovi Club Italia si distinguono per il loro grande spirito di iniziativa e danno vita a un nuovo Fans Meeting, che quest’anno festeggerà non solo il compleanno di Jon Bon Jovi, ma anche l’ingresso della band statunitense nella Rock N’ Roll Hall Of Fame.

Per l’occasione, l’evento si svolgerà il prossimo 10 marzo presso il Saloon del Cowboys Guest Ranch, Voghera (PV) e sarà aperto a tutti e con ingresso gratuito (previa registrazione per ritirare il pass celebrativo all’ingresso e per la partecipazione all’estrazione a premi offerti dal BJCI e da Universal Music). In sala sarà presente lo stand del BJCI con merchandising esclusivo: t-shirt, CD e DVD ufficiali, tazze, foto e altro materiale.

Durante la serata inoltre, si esibiranno i New Jersey, the main band, una tribute di livello internazionale che ripropone il meglio dei Bon Jovi in un esclusivo concerto elettrico, della durata di circa tre ore, durante le quali verrà eseguita per la prima volta dal vivo “When We Were Us”, la canzone che i Bon Jovi hanno preparato per la nomina alla Rock N’ Roll Hall Of Fame e che uscirà il prossimo 23 Febbraio.

Bon Jovi Italian Fans Meeting

Happy Birthday Jon Bon Jovi 2018 + Rock N’Roll Hall Of Fame

Sabato 10 marzo 2018 – ore 21.30

Inizio Live – ore 22:00 circa

Cowboys’ Guest Ranch – Via T.Morato 18 – 27058 – Voghera – PV

Ingresso gratuito

Registrazione evento

http://app.bonjoviclubitalia.com/MeetingReg/self/

Prenotazione tavoli al Saloon e/o al ristorante del Ranch

Per entrambi i casi, sia per il tavolo al Saloon o al ristorante, inviare mail a [email protected] , oggetto “Bon Jovi Fans Meeting” o telefonare al 0383/364631.

