Boomdabash, si intitola Barracuda il nuovo singolo con Fabri Fibra e Jake La Furia

Sarà disponibile dal 6 aprile 2018 “Barracuda” il nuovo singolo dei Boomdabash in collaborazione con Fabri Fibra e Jake La Furia. Il brano è prodotto da Takagi &Ketra ed è un mix energico di elementi diversi che conferma l’innata versatilità del gruppo nel muoversi con grande agio in molti stili musicali, fino a spaziare nell’hip hop, accanto a due grandi nomi del rap game italiano come i già citati Fabri Fibra e Jake La Furia, senza dimenticare la contagiosa solarità che li ha sempre contraddistinti.

Il video del brano uscirà il 9 aprile sul canale Vevo degli artisti e sarà diretto dal giovane Enea Colombi. Protagonista della clip un bambino timido e introverso che grazie all’aiuto di una ragazzina alla fine della storia riuscirà ad avere la meglio sui bulli.

Boomdabash – Barracuda – La copertina del brano

