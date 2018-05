Boomdabash, si intitola Non ti dico no il nuovo singolo con Loredana Bertè

È “Non ti dico no” il nuovo singolo dei Boomdabash, in collaborazione con Loredana Bertè, in uscita venerdì 4 maggio. Il singolo, che succede a “Barracuda”, anticipa il nuovo album di inediti che arriverà il 25 giugno; farà parte, inoltre, del nuovo album di Loredana Bertè previsto per l’autunno. A produrre il brano, i soliti Takagi e Ketra, assi delle hit estive.

“Non ti dico no” è un brano sull’amore libero, che lo esalta in ogni sua forma, senza distinzioni di genere; il video ufficiale, infatti, avrà come protagoniste delle ragazze che decideranno di vivere il loro amore andando oltre i pregiudizi. A rafforzare il messaggio, la scelta di collaborare con Loredana Bertè, una che di peli sulla lingua proprio non ne ha. Il video sarà diretto da Cosimo Alemà, regista di “Zeta – Una storia hip-hop”.

Da venerdì 4 maggio sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, iTunes, nei principali digital store e su Vevo.

