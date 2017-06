Boomdabash tour 2017, il calendario dei concerti estivi

05/06 – Arena di Verona, Wind Music award 24/06 – Gallipoli – Parco Gondar, apertura Damian Marley 04/07 – Legnano, Rugby Sound Fest 27/07 – Roma, Villa ada 29/07 – Senigallia (AN), Mamamia 30/07 – Acquarica del Capo (LE), Sagra del grano 14/08 – Apani (BR), Torre Regina Giovanna

Lunedì sera il gruppo si esibirà sul palco dei Wind Music Award e ritirerà il premio per il brano “Portami con te” certificato disco di platino. In questi giorni inoltre sono state annunciate le prime date dei concerti del “ Un giorno qualsiasi tour ” che partiranno il 24 giugno da Gallipoli.

È uscito oggi, 2 giugno 2017, il nuovo brano dei Boomdabash “ In un giorno qualsiasi “. Il singolo radiofonico è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.