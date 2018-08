Bring Me The Horizon tour 2018, una data in Italia e nuovo album a gennaio

Dopo la pubblicazione del primo singolo inedito a distanza di quasi tre anni, intitolato “Mantra“, che ha debuttato in esclusiva lo scorso 21 agosto su BBC Radio, i Bring Me The Horizon hanno annunciato una serie di importanti novità.

Infatti, la band di Sheffield tornerà sui palchi europei per un numero di date che li terrà occupati per tutto il mese di novembre 2018 e che li vedrà toccare anche l’Italia il 13 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI), per quello che sarà l’unico concerto in terra nostrana della formazione.

Inoltre, i Bring Me The Horizon daranno alle stampe “amo”, il sesto album in studio, l’11 gennaio 2019.

Bring Me The Horizon Tour 2018

Martedì 13 novembre

Mediolanum Forum Assago (MI)

Inizio concerti: ore 19.00

Apertura porte: ore 18.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €35,00 + d.p.

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 31 Agosto su ticketone.it

