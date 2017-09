Bruce Dickinson, la discografia ristampata in vinile

L’intera discografia di Bruce Dickinson verrà ristampata in vinile e pubblicata il 27 ottobre 2017. Un’occasione unica per rispolverare l’opera omnia del cantante degli Iron Maiden, che comprende in totale sei album: “Tattooed Millionaire” (1990), “Balls To Picasso” (1994), “Skunkworks” (1996), “Accident Of Birth” (1997), “The Chemical Wedding” (1998) e “Tyranny Of Souls” (2005).

Le nuove ristampe saranno disponibili sia singolarmente in vinile nero da 180g che in formato boxset nell’esclusivo cofanetto “Soloworks: The Vinyl Collection”, assieme ad un poster dell’artista.

Per i fan dei lavori solisti di Dickinson la notizia è particolarmente ghiotta, in quanto “The Chemical Wedding” e “Tyranny Of Souls” non sono mai stati stampati in versione vinile. Gli altri titoli, ovvero “Tattooed Millionaire”, “Balls To Picasso”, “Skunkworks” e “Accident Of Birth”, fuori stampa da tempo, saranno disponibili nuovamente ed in versione estesa.

