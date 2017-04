È morto Bruce Langhorne, il musicista che ispirò Mr Tambourine Man

Una manciata di giorni fa, venerdì 14 aprile, è morto Bruce Langhorne. Il nome forse non dirà molto ai più, eccezion fatta per qualche fanatico di Bob Dylan: Langhorne infatti ispirò il brano “Mr Tambourine Man”, ma soprattutto accompagnò Dylan con la sua chitarra. Il musicista aveva 78 anni, ed è morto a Venice, in California.

Il chitarrista, secondo quanto affermato dallo stesso Bob Dylan nell’85, fornì un apporto fondamentale all’album “Bringing It All Back Home”, leggendario disco del 1965: brani come “Maggie’s Farm” e “She Belongs To Me” ne sono un ottimo esempio. Ad ispirare il brano “Mr Tambourine Man” fu la comparsa di Bruce in studio di registrazione con un enorme tamburo ornato di campanelli.

Tra gli anni ’50 e ’60, in pieno revival folk, Langhorne suonò insieme a una vasta serie di musicisti come Joan Baez, Richie Havens, Peter, Paul and Mary, Tom Rush, e Buffy Sainte-Marie, per citarne soltanto alcuni; nell’agosto del 1963, Langhorne prese anche parte al concerto di Odetta al Mall di Washington, poco prima che Marthin Luther King intonasse il celeberrimo discorso “I have a dream“. Negli anni ’70 il musicista lavorò ad alcune colonne sonore insieme a Peter Fonda, tra western e fantascienza, mentre negli anni ’90 si dedicò a tutt’altro: fondò il proprio brand di salsa, “Brother Bru-Bru’s African Hot Sauce”, una salsa piccante a base di spezie africane naturali.

