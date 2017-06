Bruno Mars, la scaletta del tour 2017

Ieri sera il “24K Magic World Tour” di Bruno Mars ha fatto tappa in una Unipol Arena di Bologna piena in ogni settore. Giovedì 15 giugno, invece, l’artista suonerà al Mediolanum Forum di Milano.

La scaletta di questo tour pone molta importanza alle canzoni dell’ultimo album “24K Magic” (uscito il 18 novembre 2016) senza dimenticare hit del passato come “Grenade” e “When I Was Your Man”.

Bruno Mars tour 2017, la scaletta dei concerti

Finesse

24K Magic

Treasure

Perm

Calling All My Lovelies

Chunky

That’s What I Like

Straight Up & Down

Versace On The Floor

Marry You

Runaway Baby

When I Was Your Man

Grenade

Just the Way You Are

Locked Out Of Heaven

Uptown Funk

