Bryan Adams tornerà in Italia per due concerti a Padova e Montichiari (BS), rispettivamente il 23 e il 24 novembre 2018. Per l’occasione il cantautore canadese proporrà le hit che hanno segnato i suoi trentacinque anni di carriera, come “Summer of ‘69”, “Heaven”, “Run To You”, “Please Forgive Me”, e i brani del suo ultimo album “Get Up” (2015).

Il 3 novembre 2017 Bryan Adams ha inoltre rilasciato un greatest hits, intitolato “Ultimate“, una raccolta dei suoi più grandi successi con 21 tracce selezionate all’interno della sua immensa discografia (l’artista infatti ha all’attivo ben 13 album in studio) e due brani inediti.

Bryan Adams tour 2018, le date dei concerti

Venerdì 23 novembre, Padova – Gran Teatro Geox

Sabato 24 novembre, Montichiari (BS) – Palageorge

Biglietti a breve in vendita su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

Comments

comments