Bud Spencer Blues Explosion, nuovo album e date del tour 2018

31 marzo 2018 – Roma, MONK 1 aprile 2018 – Cesena, Vidia Club 2 aprile 2018 – Molfetta (BA). Eremo Club 5 aprile 2018 – Milano, Santeria Social Club 6 aprile 2018 – Brescia, Latteria Molloy 7 aprile 2018 – Torino, sPAZIO211 13 aprile 2018 – Napoli Galleria19 14 aprile 2018 – Firenze, Auditorium Flog “Official” 19 aprile 2018 – LOCOMOTIV CLUB Bologna 20 aprile 2018 – Treviso, New Age club 27 aprile 2018 – Fermo, Heartz Club 28 aprile 2018 – Perugia, Urban

I Bud Spencer Blues Explosion hanno anche annunciato le prime date del tour 2018 a supporto della promozione dell’album, con il primo concerto previsto il 31 marzo al Monk di Roma e chiusura un mese dopo all’Urban di Perugia, almeno per quanto riguarda questa prima parte di anno.

“Vivi Suona Blues Ripeti” è il nuovo album dei Bud Spencer Blues Explosion , il duo di musicisti formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio che torna dopo quattro anni di silenzio dall’ultimo lavoro in studio, pubblicato dalla 42Records. Il nuovo album sarà affidato a La Tempesta Dischi e sarà pubblicato il prossimo 23 marzo.

