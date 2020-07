Bud Spencer Blues Explosion, le foto del concerto di Pistoia del 18 luglio 2020

I Bud Spencer Blues Explosion si sono esibiti sabato 18 luglio 2020 al Blues Around di Pistoia. Di seguito le foto del concerto.

Blues Around è una rassegna, organizzata come ideale sostituto del Pistoia Blues per il 2020, che ospiterà una lineup di artisti di spessore nazionale. Con il duo romano che ha inaugurato il festival, inserito all’interno di un tour italiano, il resto del cartellone presenta artisti del calibro di Edoardo Bennato, Eugenio In Via Di Gioia, Alex Britti, Negrita (in veste di acoustic trio) e Raphael Gualazzi.

https://www.instagram.com/p/CC1NV_tqr1x/

