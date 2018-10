Bud Spencer Blues Explosion Tour 2018, le date del tour autunnale

I Bud Spencer Blues Explosion hanno annunciato le nuove date del tour autunnale. Il duo capitolino è reduce da una lunga serie di concerti che, iniziata nei club in primavera, è proseguita per tutta l’estate per la promozione dell’ultima fatica discografica “Vivi muori blues ripeti”. Quaranta concerti ai quali si aggiungeranno altre otto date tra novembre e dicembre.

Come per le date primaverili, i Bud Spencer Blues Explosion si esibiranno con una formazione a quattro che, oltre ad Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, vedrà la lineup allargata al bassista Francesco Pacenza e al tastierista Tiziano Russo.

Bud Spencer Blues Explosion Tour 2018

09 novembre 2018 Genova – Crazy Bull

10 novembre 2018 Foligno (PG) – Supersonic

17 novembre 2018 Bologna – Locomotiv Club

30 novembre 2018 Bergamo – Druso

01 dicembre 2018 Marghera (VE) – CS Rivolta

06 dicembre 2018 Rende (CS) – Mood Social Club

07 dicembre 2018 Conversano (BA) – Casa delle Arti

08 dicembre 2018 Roma – Largo Venue

Comments

comments