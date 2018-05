Calibro 35, annunciati tour europeo e nuova data a Milano a maggio

Parte mercoledì 9 maggio 2018 il tour europeo dei Calibro 35 a supporto dell’ultimo disco “Decade”, uscito a febbraio e già suonato in lungo e in largo per la Penisola insieme all’ensemble d’archi, fiati e percussioni Esecutori di Metallo su Carta.

Formatisi nel 2007 a Milano e fattisi conoscere con album come “Calibro 35”, “Ritornano quelli di… Calibro 35”, “Traditori di tutti” e “S.P.A.C.E.”, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini e Luca Cavina porteranno il loro inconfondibile sound, ispirato ai film poliziotteschi italiani degli anni ’70 e stracarico di groove, su diciassette palchi europei, più una puntata a Milano, il 25 maggio, per il Wired Next Fest 2018.

Recentemente apparsi nel disco “Shugar Rush” di Nic Cester, dove hanno suonato insieme all’ex frontman dei Jet nel brano “Hard Times”, i Calibro hanno regalato l’ultima performance della leg italiana del tour al pubblico del Concertone del 1 maggio 2018.

Prima del ritorno on the road, però, la band fiore all’occhiello della scena indipendente nostrana, sabato 5 maggio, ha rilasciato un 45 giri in edizione limitata con “Psicheground” sul lato A e “una versione di “Polymeri” come non l’avete mai sentita” sul lato B.

Tour europeo 2018:

Mercoledì 9 maggio – Kraftfeld – Winterthur (CH);

Sabato 12 maggio – Under the Bridge – London (UK);

Martedì 15 maggio – New Morning (Officiel) – Paris (FRA);

Mercoledì 16 maggio – La Cave aux Poètes – Roubaix (FRA);

Giovedì 17 maggio – Rockerill – Charleroi (BE);

Venerdì 18 maggio – L’Ouvre-Boîte – Beauvais (FRA);

Sabato 19 maggio – Les rotondes – Luxembourg (LU);

Domenica 20 maggio – Bitterzoet – Amsterdam (NL);

Giovedì 24 maggio – Bar Tausend – Berlin (DE);

Venerdì 25 maggio – Wired Next Fest 2018 – Milano (IT);

Sabato 26 maggio – Noels Ballroom – Leipzig (DE);

Sabato 23 giugno – Villa Yustina – Ustina (BG);

Giovedì 28 giugno – Fusion Festival Music – Larz (DE);

Sabato 07 luglio – SLAP! Festival – Zaragoza (SPA);

Venerdì 27 luglio – Kendal Calling Festival – Kendal (UK);

Venerdì 03 agosto – Ostfest – Bern (CH);

Sabato 18 agosto – Green Man Festival – Beacons (UK);

Sabato 25 agosto – Shambala Festival – Northamptonshire (UK).

