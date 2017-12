Calibro 35 ed Esecutori di Metallo su Carta, un concerto a Milano domenica 17 dicembre

“ ContempoRarities rompe le gerarchie culturali tra ciò che è colto e ciò che non lo è , tutto galleggia in un’apparente assenza di gravità: all’interno della rassegna coesistono con disinvoltura musiche suonate su partitura, atteggiamenti filologici, trascrizioni e sabotaggi. Il tentativo è quello di consegnare a un tempo futuro la definizione di “classicità” lasciando sospesi nel presente tentativi di cristallizzazione, idolatria o intoccabilità”, spiega Enrico Gabrielli, fondatore dei Calibro 35 e ideatore con Sebastiano de Gennaro della rassegna legata a doppio filo alla collana discografica 19’40” (www.19m40s.com).

Ispirandosi al modello del doppio coro, i Calibro in elettrico e gli EDMSC in acustico, daranno vita a un confronto tra il groove di Lesiman e la complessità di Renosto : Florestano contro Eusebio, testa contro croce, bianco contro nero, alla scoperta di una figura di compositore scissa tra lavoro e arte.

Il concerto evento – ultimo appuntamento della rassegna dedicata alla musica contemporanea ContempoRarities, giunta quest’anno alla seconda edizione – vedrà le due formazioni impegnate nella retrospettiva su Paolo Renosto, compositore reso celebre dalla sue library (librerie musicali per sincronizzazioni cinematografiche, radiofoniche e televisive) con il nome d’arte di Lesiman .

Live a sorpresa per i Calibro 35 . Recentemente impegnata nella registrazione del nuovo disco “Decade”, in uscita il 9 febbraio 2018, infatti, la band paladina italiana del crime-funk, suonerà insieme agli Esecutori di Metallo su Carta , domenica 17 dicembre alla Santeria Social Club di Milano.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.