Calibro 35, nuovo album in uscita nel 2018

Si intitola “Decade” e uscirà il 9 febbraio 2018. A poco più di due anni dall’ultimo S.P.A.C.E. e a dieci dall’esordio, i Calibro 35 tornano con un disco, che mette un punto fermo e spalanca le porte del futuro nell’evoluzione del loro percorso musicale.

Prodotto dal solito Tommaso Colliva (candidato ai Grammy nel 2013 per il lavoro su “The 2nd Law” dei Muse), infatti, l’album, già in preorder sul sito della band, raccoglie in una sorta di “time capsule” le varie sfaccettature stilistiche dei Calibro: dalle rivisitazioni delle colonne sonore dei film poliziotteschi italiani anni ’60 e ’70, tra crime-funk e afrobeat, alle suggestioni morriconiane, fino alle venature cosmic jazz alla Sun Ra Arkestra.

Elemento di novità, la presenza nel disco, accanto a Gabrielli, Martellotta, Rondanini e Cavina, degli Esecutori di Metallo su Carta, ensemble acustica di archi, fiati e percussioni, fondata da Enrico Gabrielli con Sebastiano de Gennaro e protagonista della collana discografica 19’40” (www.19m40s.com), nonché della rassegna ContempoRarities.

Tracklist:

01. Psycheground

02. SuperStudio

03. Faster Faster!

04. Pragma

05. Modulor

06. ArchiZoom

07. Ambienti

08. Agogica

09. Polymeri

10. Modo

11. Travelers

Comments

comments