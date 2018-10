Calibro 35, annunciano tre concerti e il nuovo singolo “Travelers, Explorers”

I Calibro 35 hanno pubblicato il nuovo singolo “Travelers, Explorers”. Il brano, che sarà pubblicato come singolo il prossimo 12 ottobre, ha visto il combo collaborare con Elisa Zoot, cantante e musicista italo-inglese dei Black Casino and the Ghost. Il brano, come annunciato dal gruppo, è da interpretare come la fine di un viaggio che comunque li vedrà tornare operativi già nei prossimi mesi.

Con l’occasione, il gruppo ha confermato tre concerti per il mese di novembre, le uniche occasioni per vedere il gruppo dal vivo durante la fine del 2018. Uno show inedito, che al noto repertorio strumentale costruito in dieci anni di attività vedrà anche la presenza di brani cantati.

Calibro 35, le date del tour 2018

08 novembre a Padova @ Hall

09 novembre a Milano @ Santeria Social Club

10 novembre a Bologna @ Locomotiv



