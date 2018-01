Calibro 35 tour 2018, tredici concerti in Italia a febbraio

Parte domani da Foligno il tour dei Calibro 35, a supporto del nuovo disco, fuori venerdì 2 febbraio 2018: “Decade”, sesto album della band, che con quest’uscita celebra i dieci anni di attività.

Prodotto ancora una volta da Tommaso Colliva (candidato ai Grammy nel 2013 per il lavoro su “The 2nd Law” dei Muse), l’album, disponibile in preorder sul sito della band in cd, vinile e musicassetta, raccoglie in una sorta di “time capsule” le varie sfaccettature stilistiche dei Calibro.

Dalle rivisitazioni delle colonne sonore dei film poliziotteschi italiani anni ’60 e ’70, tra crime-funk e afrobeat, alle suggestioni morriconiane, fino alle venature cosmic jazz alla Sun Ra Arkestra, nelle undici tracce del disco c’è tutto l’universo sonoro della formazione milanese e anche qualcosa di più.

La novità, infatti, è la presenza accanto a Enrico Gabrielli (organo e fiati), Massimo Martellotta (chitarra e tastiere), Fabio Rondanini (basso) e Luca Cavina (batteria e percussioni) degli Esecutori di Metallo su Carta, ensemble acustica di archi, fiati e percussioni, fondata da Gabrielli con Sebastiano de Gennaro.

Per tutto il mese di febbraio i Calibro 35 percorreranno l’Italia, da nord a sud, da est a ovest, in formazione allargata come sopra e con una scaletta fatta di pezzi nuovi e immancabili classici. Ecco tutte le date del tour (biglietti disponibili su TicketOne).

Decade Tour 2018

Giovedì 1 febbraio – Foligno (PG) – Supersonic;

Venerdì 2 febbraio – Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up;

Sabato 3 febbraio – Conversano (BA) – Casa delle Arti;

Giovedì 8 febbraio – Torino – Hiroshima Mon Amour;

Venerdì 9 febbraio – Padova – CSO Pedro;

Sabato 10 febbraio – Bologna – Locomotiv;

Domenica 11 febbraio – Milano – Alcatraz;

Venerdì 16 febbraio – Santa Maria a Vico (CE) – Smav;

Sabato 17 febbraio – Catania – MA;

Domenica 18 febbraio – Catanzaro – Officine Sonore Lido;

Venerdì 23 febbraio – Roma – Monk;

Sabato 24 febbraio – Firenze – Auditorium Flog;

Domenica 25 febbraio – Genova – Bangarang at Crazy Bull.

Comments

comments