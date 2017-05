Caparezza, il nuovo album uscirà il 15 settembre 2017

Le notizie positive per i fan del cantautore e rapper pugliese non sono finite qui. Infatti all’uscita dell’album seguirà un tour nei palazzetti . La prima data avrà luogo ad Ancona il 17 novembre 2017. Il calendario dei concerti è disponibile qui .

A tre anni di distanza da “Museica”, oggi Caparezza ha annunciato che il suo nuovo album di inediti uscirà il 15 settembre 2017 . Il disco, settimo della sua carriera, non ha ancora un titolo. Si tratta di un ritorno importante per tutta la scena musicale italiana, e dopo la Targa Tenco ottenuta nel 2014 le aspettative sono molto alte.

