Caparezza, la scaletta dei concerti del tour 2018

È partita da Modena lo scorso 7 febbraio 2018 la seconda tranche della tournée nei palazzetti di Caparezza. Il “Prisoner 709 tour” è iniziato lo scorso novembre da Ancona e proseguirà fino a fine febbraio.

Le prossime date dell’artista pugliese toccheranno prima Forlì (9 febbraio), Conegliano (10 febbraio), Pescara (12 febbraio), Reggio Calabria (14 febbraio), Acireale (16 febbraio), Taranto (18 febbraio), Cagliari (20 febbraio), Busto Arsizio (23 febbraio), per poi terminare a Perugia il 25 febbraio.

Di seguito la scaletta del concerto.

Caparezza – scaletta tour 2018

Prosopagnosia

Prisoner 709

Confusianesimo

Una chiave

Ti fa stare bene

Migliora la tua memoria con un click

Larsen

L’uomo che premette

Autoipnotica

Prosopagno sia!

Fuori dal tunnel

Legalize the Premier

Non me lo posso permettere

Jodellavitanonhocapitouncazzo

Goodbye Malinconia

China Town

La fine di Gaia

Vieni a ballare in Puglia

Mica Van Gogh

Encore:

Avrai ragione tu (ritratto)

Vengo dalla luna

Abiura di me

