Caparezza tour 2018, annunciate dieci nuove date a febbraio

Biglietti in vendita dalle 10.00 di mercoledì 8 Novembre sul circuito Ticketone.

L’aggiunta delle nuove tappe del tour di Caparezza arriva contestualmente all’annuncio dei primi sold-out registrati nelle date di Bari (18 novembre), Firenze (24 novembre), Napoli (28 novembre), Roma (29 novembre) e Milano (6 dicembre), mentre rimangono ancora disponibilità limitate per i concerti di Ancona (17 novembre), Bologna (25 novembre), Montichiari (1 dicembre), Padova (2 dicembre), Torino (7 dicembre).

Dopo l’annuncio delle prime date del “Prisoner 709 tour” di Caparezza , che partirà il prossimo 17 novembre da Ancona, l’artista pugliese ha aggiunto dieci ulteriori show, che si svolgeranno a febbraio 2018. La seconda tranche della tournée partirà da Modena il 7 febbraio, per poi proseguire a Forlì (9 febbraio), Conegliano (10 febbraio), Pescara (12 febbraio), Reggio Calabria (14 febbraio), Acireale (16 febbraio), Taranto (18 febbraio), Cagliari (20 febbraio), Busto Arsizio (23 febbraio), terminando poi a Perugia il 25 febbraio.

