Caparezza tour 2018, annunciate le date estive

27 giugno – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival 29 giugno – Padova, Sherwood Festival 1 luglio – Barolo (Cuneo), Collisioni 3 luglio – Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival 7 luglio – Palmanova (Udine), Piazza Grande 9 luglio – Nichelino (Torino), Palazzina di Caccia di Stupinigi – Sonic Park 13 luglio – Villafranca (Verona), Castello Scaligero 14 luglio – Reggio Emilia, Lime Space 16 luglio – Roma, Ippodromo Capannelle – Rock in Roma 18 luglio – Arco (Trento), Climbing Stadium 21 luglio – Genova, Goa Boa / Porto Antico 28 luglio – Servigliano (FM), Parco della Pace – No Sound fEST 2 agosto – Vasto (Chieti), Stadio Aragona 9 agosto – Ragusa, Piazza della Libertà 13 agosto – Lecce, Piazza Libertini 17 agosto – Follonica (Grosseto), Parco Centrale 19 agosto – Brescia, Onda d’Urto Festival 21 agosto – Alassio (Savona), Porto Luca Ferrari – Riviera Music Festival

Il settimo album in studio di Michele Salvemini, “ Prisoner 709 “, è stato pubblicato il 15 settembre 2017 ed è stato anticipato otto giorni prima dal videoclip della title track. Composto da sedici brani, il disco vede le partecipazioni del rapper statunitense DMC e dei cantautori italiani Max Gazzè e John De Leo.

