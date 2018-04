Non proprio una novità per tutti quelli che hanno ascoltato “Parole, rumori e anni”, l’ultimo album di Fabrizio Moro; di nuovo c’è, invece, il featuring d’eccezione con Ultimo, che con la sua strofa cambia l’inerzia del brano. Straight Outta San Basilio. F.R.

17 anni ancora da compiere e numeri notevoli su Spotify. Billie Ellie sforna un nuovo singolo, accompagnata da un altro giovane di talento come Khalid, che prenderà sicuramente piede. Una rigogliosa ballata melodrammatica dal ritmo incalzante. S.M.

Tip Pon It – Sean Paul ft. Major Lazer

Esce oggi Una vita in capslock, il primo album ufficiale della sacerdotessa della notte milanese. Un primo ascolto non si nega a nessuno. S.M.

Hands On Me – Rae Sremmurd ft. Maluma

No Tears Left To Cry – Ariana Grande

Il giorno di 20, il nuovo album di Capo Plaza, è arrivato. Il pezzo sarà una hit, pochi dubbi. Spazio anche per un dissing a Tony Effe? F.R.

Dopo una settimana di sosta per le nazionali, torna l’appuntamento più “spacchiusino” di MA. Di seguito, il commento alle uscite più interessanti del venerdì. Senti questa!.

