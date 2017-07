Carmen Consoli e Max Gazzè, dopo essersi esibiti insieme a Daniele Silvestri per ben due date al Collisioni Festival (le foto della serata del 14 luglio sono disponibili qui), saranno protagonisti di due concerti esclusivi: il 14 settembre 2017 al Palanord di Bologna e il 15 all’Open Air Theatre del Parco Experience Milano (ex area Expo). I due artisti in questo momento sono impegnati nei rispettivi tour.

Carmen Consoli e Max Gazze, due concerti a settembre

Giovedì 14 settembre – Bologna, PalaNord

Venerdì 15 settembre – Milano, Open Air Theatre del Parco Experience

I biglietti del concerto del 14 settembre al Palanord di Bologna sono disponibili su Ticketone. I biglietti del concerto del 15 all’Open Air Theatre del Parco Experience di Milano invece sono disponibili sul sito di Fepgrpup.

