Carmen Consoli è in tour dalla fine di febbraio: la tournée 2017 è partita da Belluno, e proseguirà fino alla fine di aprile. Ecco la scaletta dei concerti, proposta ieri sera sul palco di Bologna (le foto del concerto).

“Echi di sirene” si propone come uno spettacolo in trio acustico, che vede la cantautrice coadiuvata da violino e violoncello, rispettivamente suonati da Emilia Belfiore e Claudia della Gatta.

Carmen Consoli – La scaletta dei concerti del tour 2017

Sulle rive di Morfeo Parole di burro Fiori d’arancio Perturbazione atlantica Geisha Il sorriso di Atlantide Pioggia d’aprile L’eccezione Mio zio AAA cercasi L’ultimo bacio Eco di sirene Maria Catena Mandaci una cartolina A finestra Blunotte Sintonia imperfetta Confusa e felice Sud Est Ottobre In bianco e nero Questa piccola magia Venere

Encore: Quello che sento Amore di plastica

Comments

comments