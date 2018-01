Road To Home Festival, sei concerti a Venezia al Carnival Nights 2018

Sei serate nell’arco di due weekend: Carnival Nights è un evento organizzato grazie alla sinergia tra Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival, che all’interno del Carnevale Veneziano organizza uno degli eventi inseriti nella Road To Home Festival, la rassegna in programma a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre. La location è il suggestivo Bacino Orseolo, non lontano dall’iconica Piazza San Marco.

Saranno nove gli artisti ad alternarsi sul palco dell’Hard Rock Cafe nell’arco di sei serate: Gli Sportivi, Joan Thiele, Pinguini Tattici Nucleari, Gozzo dei Rumatera, Mariachi Peralta, Susum, Damien McFly, Dj ChristianEffe e DjB. A parlare della collaborazione sono il founder di Home Festival Amedeo Lombardi (“Ci unisce l’amore per la musica, che poi è la forza che ci ha fatto creare la nostra “casa” a Treviso”) e il Sales And Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia Eleonora Verdica Costantini (“Siamo felici di aver creato questa sinergia con Home Festival perché la musica di qualità e il puro divertimento sono gli elementi che più ci accomunano. E sono gli stessi elementi che, secondo noi, siamo riusciti a garantire nel ricchissimo programma del Carnevale di quest’anno”).

Di seguito l’intero programma:

Carnival Nights 2018

2 febbraio – Gli Sportivi, DJ Christian Effe

3 febbraio – Joan Thiele, DJB

8 febbraio – Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Gozzo dei Rumatera (DJ Set)

9 febbraio – Mariachi Peralta, DJ Christian Effe

10 febbraio – Susum Party

11 febbraio – Damien McFly (Acoustic), DJ Christian Effe

