Cat Power, nuovo disco in arrivo a ottobre e due date in Italia a novembre

Dopo il passaggio del 4 giugno scorso dall’Hiroshima Mon Amour di Torino per l’anteprima del Flowers Festival 2018, Cat Power è pronta a tornare in Italia con un nuovo disco, “Wanderer”, e due concerti in compagnia della sua band: il 5 novembre all’Estragon di Bologna e il 6 all’Alcatraz di Milano.

Anticipato dal singolo “Woman”, comprendente un cameo vocale di Lana del Rey, l’album, che uscirà il 5 ottobre, a sei anni dall’ultimo “Sun”, è stato prodotto da Cat insieme a Rob Schnapf (Elliott Smith, Beck) e contiene numerose collaborazioni con amici di lunga data.

Scritto tra Los Angeles e Miami nel corso degli ultimi anni, trascorsi fra gli immancabili alti e bassi di una tra le artiste più irrequiete in circolazione di questi tempi, viaggi, vita famigliare e rotture discografiche, con il passaggio dalla Matador alla Domino Records, questo decimo lavoro in studio segna un punto di svolta nella vita privata e musicale della cantautrice di Atlanta, rappresentando sia la quintessenza della sua discografia, dopo le sperimentazioni elettroniche di “Sun”, sia una sopraggiunta maturità interiore.

“Le undici tracce di “Wanderer” raccontano quello che è stato il mio viaggio fino a qui, come ho vissuto la mia vita, vagando di città in città con la mia chitarra, per raccontare la mia storia, nel massimo rispetto di tutti quelli che, prima di me, lo avevano già fatto. I cantanti folk e quelli blues, e anche tutti gli altri, in realtà. Tutti hanno viaggiato e io mi sento fortunatissima ad aver avuto la possibilità di fare lo stesso”, ha raccontato Charlyn “Chan” Marshall (vero nome dell’artista) a proposito del nuovo e atteso disco, già battezzato dagli addetti ai lavori come quello della rinascita.

Cat Power Tour italiano 2018:

Lunedì 5 novembre – Bologna – Estragon;

Martedì 6 novembre – Milano – Alcatraz.

Biglietti disponibili su TicketOne a partire da 28 euro + prevendita.

