Certificazioni Fimi errate, streaming e polemiche: ecco cos’è successo

Ormai anche i muri sono a conoscenza del cambiamento apportato da Fimi. Dal 1° luglio infatti gli ascolti di Spotify, Deezer ecc. verranno integrati con i dati del download e delle vendite dei dischi fisici. 1300 ascolti di un brano valgono un disco venduto SOLTANTO dal 1° di luglio 2017. Tutti gli ascolti che hai fatto prima valgono solo per le certificazioni dei singoli ma NON degli album.

Fin qui tutto chiaro vero? Se non ti è chiaro, qui è spiegato ancora meglio.

Lo sguardo di addetti ai lavori, artisti, giostrai e loschi individui è puntato su Fimi. Venerdì esce la classifica, Guè Pequeno è in testa, il rap la fa da padrona e iniziano i primi e sottili mugugni del tipo “La musica di merda vince”, “È colpa di Spotify” e altri argomenti molto interessanti. Perché la musica cosiddetta di “merda” prima delle piattaforme streaming non arrivava in classifica vero? Ma questo è un altro discorso, torniamo sul tema principale. Ovvero il marasma di pochi giorni fa.

Fimi certifica erroneamente disco d’oro gli album di Mannarino, Thegiornalisti e Brunori Sas. Ma perché li certifica? Semplicemente perché ha tenuto conto di tutti gli ascolti fatti da gennaio in avanti. 20 minuti dopo, infatti, ha ritirato tutte le certificazioni.

Apriti cielo!

Dario Giovannini managing director di Carosello Records, prontamente intervistato da Chiara Longo di Rockit, ha detto la sua riguardo l’accaduto. Ecco qualche stralcio dell’intervista. “(…) Questa mancanza di professionalità da parte di chi dovrebbe vigilare sulla correttezza delle classifiche porta a un clima di sfiducia condiviso da parte degli utenti nei confronti della credibilità delle stesse classifiche, degli artisti, delle case discografiche e della musica stessa, quindi bisogna agire per tornare ad essere credibili, pubblicando tutti i dati di tutti i flussi di ascolto e di vendita“. E ancora. “(…) propongo anche che si faccia distinzione tra ascolti fatti consapevolemente dagli utenti che cercano sulle piattaforme streaming un determinato artista o brano, e ascolti fatti da playlist, magari compilate dalle stesse case discografiche, che non sarebbe giusto confluiscano negli streaming dell’album. A quel punto non sarebbe più neanche necessario il cap al 70% per il brano più ascoltato del disco“ .

Nulla da dire, serve maggiore chiarezza. Su questo penso siano d’accordo tutti. Inoltre, basta cercare bene sul fantastico mondo del web e un sito che riporta dei dati abbastanza vicini a quelli reali c’è, ed esiste da anni. Non vedo perché FIMI non debba riportare i dati reali.

Per quanto riguarda il secondo punto, l’ascolto consapevole, invece bisogna fare attenzione. Prendiamo come esempio il gruppo di punta di Carosello, i Thegiornalisti. Siamo sicuri che il singolo di platino digitale ottenuto per un brano come “Completamente” sarebbe arrivato anche senza gli ascolti di queste fantomatiche playlist? Probabilmente sì, ma magari non con questa rapidità. Insomma, non ne abbiamo la certezza.

Affrontare il nuovo con diffidenza ci può stare, lo facciamo tutti, ma cercare di denigrarlo per qualche piccolo errore fatto in partenza, e corretto subito, è una moda tutta italiana che dobbiamo imparare a mettere da parte. Guardare il marcio anche dove non c’è, è solamente una perdita di tempo. I dischi d’oro di Mannarino, Thegiornalisti e Brunori Sas (i tre annullati) arriveranno a breve. Una settimana prima o dopo non cambia nulla. I loro tour stanno andando alla grande, i brani vengono passati dalle radio, e quelli di Tommaso Paradiso e soci fanno addirittura da colonna sonora ad alcuni momenti di Temptation Island su Canale5.

E poi un album può essere considerato bello ed emozionante anche senza certificazione. Dovremmo iniziare a piantarla di guardare la musica come un campionato di calcio. Questo tifo da stadio, questo schierarsi dalla parte di uno o dell’altro e questa gara all’ascolto non porterà altro che a discorsi da bar in stile “è tutto truccato”. Questo no, non fa proprio bene alla musica.

