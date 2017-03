Cesare Cremonini, il nuovo album uscirà a novembre 2017

Era nell’aria da qualche giorno, l’annuncio del nuovo album di Cesare Cremonini, e questa mattina è arrivata la comunicazione ufficiale: il nuovo disco arriverà il 24 novembre 2017. Annunciato con pazienza via Instagram, una foto alla foto, il mosaico si è finalmente completato rivelando la data d’uscita (ma non, al momento, il titolo del lavoro).

“Ho passato i miei 36 anni in uno studio di registrazione. La ricompensa è quasi pronta. Sono felice di donarla, (e tornare a vedere il mondo!). Da oggi inizieremo a parlarne, cominceranno le registrazioni ufficiali e Vi terrò aggiornati giorno per giorno fino alla sua nascita! Per ora, GRAZIE a tutti per il supporto!“: queste le parole di Cremonini, a tre anni dal precedente “Logico”, pubblicato a maggio 2014.

