“Possibili scenari“, il nuovo album di Cesare Cremonini, uscirà il prossimo 24 novembre 2017. Oggi il cantautore bolognese ha annunciato le prime date del suo tour 2018. Un tour che lo porterà per la prima volta a esibirsi negli stadi: il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil), 20 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 23 giugno a Roma (Stadio Olimpico) e in chiusura a Bologna il 26 giugno allo Stadio Dall’Ara.

“Possibili scenari” sarà anticipato, il 3 novembre, dal singolo “Poetica” definito da Cremonini come “un brano che vuole essere cantato, ma allo stesso tempo non pretende di insegnare a cantare. È una canzone per chi ama la musica ed è, ancora una volta, una canzone per tutti”.

Cesare Cremonini tour 2018, le date dei concerti

15 giugno – Lignano, Stadio G. Teghil

20 giugno – Milano, Stadio San Siro

23 giugno – Roma, Stadio Olimpico

26 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

I biglietti del tour saranno disponibili dalle ore 10.00 del 3 novembre su livenation.it, ticketone.it e in tutte le prevendite autorizzate. Per i possessori di carta American Express i biglietti saranno disponibili con prevendita anticipata dalle ore 10.00 del 31 ottobre sul sito ticketone.it/americanexpress.

