Esce il 1° febbraio Changes, singolo del nuovo progetto musicale Ballard

“Ballard” è il nome del nuovo progetto strumentale del chitarrista-compositore Paolo Ballardini. Il 1° febbraio 2021 sarà disponibile il singolo “Changes” mentre il 10 febbraio sarà pubblicato su YouTube il videoclip del brano.

Il primo singolo vede la partecipazione di musicisti come il batterista ungherese Adam Marko (Special Providence), il bassista Claudio Sannoner (Instant Karma, The Price), il tastierista Luca Scherani (Hostsonaten, La Coscienza Di Zeno) e Simone Carbone (Asymmetry Of Ego) che ha curato il mixaggio.

A riguardo il musicista dichiara: “Changes è il primo brano che ho scritto per il progetto ed è ispirato dal concetto di costante cambiamento insito negli esseri viventi ed in tutto ciò che li circonda, qualcosa cui l’uomo non si può sottrarre e che ci fa vivere una moltitudine di emozioni. Il progetto era nel cassetto da tempo insieme alle bozze di alcuni brani ed a marzo 2020, appena entrati in lockdown, ho subito approfittato per mettermi al lavoro sulle musiche nate da impressioni, suggestioni ed esperienze personali (…) Il “prog moderno” credo offra la possibilità di uscire da stilemi e forme pre-costruite e l’ho trovato un terreno fertile per lavorare alle mie composizioni. Un “contenitore perfetto” che mi permette di convogliare le mie idee musicali, il mio personale gusto per l’armonia ed i tempi dispari e mi lascia ampia libertà su arrangiamenti e scelte timbriche. Oltre i classici è stato di grande ispirazione ascoltare giovani artisti come Animals as Leaders, Plini, Intervals, David Maxim Micic“.

