Charlie Charles, si intitola Bimbi il nuovo singolo con Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali

Uscirà venerdì 24 marzo 2017 “Bimbi” il primo singolo ufficiale di Charlie Charles. Il produttore milanese, capace di ridefinire i suoni del rap italiano, venerdì scorso ha pubblicato la strumentale del brano su Spotify e questa sera ha svelato gli artisti che prenderanno parte al pezzo.

Saranno le voci di Izi, Rkomi, Sfera Ebbasta, Tedua e Ghali a impreziosire la strumentale di “Bimbi”. I 5 artisti (6 insieme a Charlie Charles) sono stati le vere rivelazioni dello scorso anno, per quanto riguarda il rap game italico, e il fatto di vederli tutti nella stessa traccia ha già mandato in tilt la maggior parte dei forum rap del nostro paese. Le grafiche di questo ambizioso progetto sono state realizzate da Corrado Grilli in arte Mecna. “Bimbi” è disponibile in pre-ordine su iTunes.

Charlie Charles – Bimbi – La copertina del singolo

Di seguito, la strumentale del brano.

