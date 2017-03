Chemical Brothers tour 2017, un concerto in Italia al Decibel Open Air

Saranno i Chemical Brothers gli headliner del Decibel Open Air 2017. Il duo britannico, composto da Tom Rowlands e Ed Simons, già atteso il 29 aprile al Pala Arrex di Jesolo, tornerà in Italia con un dj set, che si annuncia tra gli eventi più caldi dell’estate.

L’occasione, imperdibile per tutti gli amanti del “big beat”, è la maratona di musica elettronica, che si svolgerà sabato 1 luglio, dalle 12 alle 24, all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine a Firenze.

Con l’ultimo disco, “Born In The Echoes”, risalente al 2015, seguito nel 2016 dalla pubblicazione del singolo “C-h-e-m-i-c-a-l”, il duo suonerà una scaletta comprendente i successi di una carriera ormai ultra ventennale, tra cui le memorabili “Hey boy, hey girl” e “Galvanize”.

Tra i nomi già annunciati di una line up destinata ad arricchirsi ulteriormente: Dubfire, titano della techno, Ali Shirazinia porterà in scena il suo live HYBRID, e l’inglese Alan Fitzpatrick, tra i maggiori esponenti dell’elettronica mondiale.

Chemical Brothers tour 2017

Sabato 29 aprile – Jesolo

Pala Arrex

Sabato 1 luglio – Firenze

Ippodromo del Visarno

Prezzi biglietti:

Posto unico in piedi: € 30,00 + d.p.

Vip package (100 posti disponibili, comprende: accesso area palco, accesso area backstage relax, bar vip dedicato, toilette dedicate area backstage, pass laminato e braccialetto celebrativo): € 57,00 + d.p.

Info e biglietti disponibili su Do It Yourself Ticket.

