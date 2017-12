I Chemical Brothers torneranno in Italia la prossima estate per ben tre date: sabato 16 giugno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock in Roma e venerdì 20 luglio all’Ippodromo SNAI – San Siro di Milano.

L’ultimo lavoro del duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons si intitola “Born In The Echoes“, ed è stato pubblicato il 24 luglio 2015.

Chemical Brothers tour 2018, le date dei concerti

Sabato 16 Giugno 2018

Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena – via Gino Cervi, 2

Biglietti:

Posto unico parterre in piedi: € 50,00 + prev.

Posto unico Gradinata Est e Ovest: € 60,00 + prev.

Biglietti nominali in esclusiva su Vivaticket

Giovedì 19 Luglio 2018

Roma, Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Biglietti:

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.

Biglietti disponibili online su Ticketone e RockInRoma.com e nei punti vendita Ticketone, Vivaticket, BoxOffice Lazio ed ETES.

Venerdì 20 Luglio 2018

Milano, Ippodromo SNAI – San Siro

Biglietti:

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.

Biglietti nominali in esclusiva su Vivaticket

Comments

comments