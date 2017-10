Linkin Park, in streaming il concerto-tributo in memoria di Chester Bennington

Sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale della band il “Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington“, l’evento in memoria del vocalist scomparso lo scorso 20 luglio all’età di 41 anni. Il concerto-tributo, già sold-out da tempo, si svolgerà presso l’Hollywood Bowl di Los Angeles a partire dalle 19.45 ora locale (le 4.45 del mattino di sabato 28 ottobre ora italiana). I proventi dello show saranno interamente devoluti in beneficenza alla fondazione Music for Relief’s One More Light Fund, che si occupa di sensibilizzare e offrire supporto sulla tematica della depressione e delle malattie mentali.

Lo show si preannuncia imperdibile non solo per la portata dell’evento in sé e per sé, ma anche per l‘elevato numero di ospiti di prestigio protagonisti della musica rock (e non solo) a livello internazionale. Ad ora infatti, è stata confermata la presenza di Blink-182, Jonathan Davis dei Korn, Daron Malakian dei System Of A Down, Avenged Sevenfold, Yellowcard e Bring Me The Horizon, ma il numero di artisti che parteciperanno al tributo è destinato inesorabilmente a salire, con sorprese e conferme dell’ultim’ora.

