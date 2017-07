A poche settimane di distanza dalla morte di Chris Cornell, il mondo del rock piange un altro artista. Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, si è suicidato in California all’età di 41 anni. A darne notizia il sito TMZ, seguito a ruota da tutte le testate internazionali, BBC inclusa. Lo stesso giorno in cui abbiamo festeggiato con il groppo in gola il 53esimo compleanno di Chris, Chester decide di lasciare questa terra con la stessa modalità utilizzata dall’ex frontman dei Soundgarden.

Il compagno di band Mike Shinoda, ha confermato poco fa con un tweet la dolorosa scomparsa di Bennington.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 luglio 2017

In questo momento stanno già fioccando i post multipli dei soliti sciacalli che hanno modo, sfruttando le disgrazie come questa, di fare qualche clic in più. Noi ci chiudiamo nel dolore ancora una volta. Riposa in Pace Chester, e grazie per la musica meravigliosa che ci hai regalato in questi anni.

