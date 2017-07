La scomparsa di Chester Bennington è un evento che ha scosso un’intera generazione. Mentre continuano i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi dell’artista, culminati qualche giorno fa dalla lettera pubblicata dai Linkin Park, i fan hanno trovato il modo migliore per esorcizzare il dolore. Condividendolo, tutti insieme, cantando e suonando in piazza i successi di Bennington, gridando quei testi che oggi risultano più veri e più crudi che mai.

Anche in Italia, ovviamente, dove la fanbase dei Linkin Park è particolarmente solida e agguerrita, e si stanno organizzando eventi in diverse città che hanno un unico comune denominatore: la musica dei Linkin Park. Le modalità di adesione sono leggermente diverse da zona a zona, ma in linea di massima la partecipazione è aperta a tutti, incoraggiando in particolar modo il coinvolgimento di band e artisti che possano dare corpo e voce alle canzoni.

Inoltre Indipendente Concerti, l’agenzia che ha organizzato l’ultimo I-Days al quale hanno partecipato anche i Linkin Park, ha lanciato un’iniziativa in memoria di Chester Bennington, che prevede la raccolta di video-testimonianze dei fan legate alle esperienze con l’artista e con la band.

Chester Bennington, l’elenco degli eventi in tutta Italia

Milano, 23 settembre 2017

Verona, 30 luglio 2017

Torino, 28 luglio 2017

Genova, 30 luglio 2017

Firenze, 29 luglio 2017

